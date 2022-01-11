У музичній школі № 3 відбувся музичний фестиваль-конкурс "Симфонія Різдва". Його учасниками стали майже пів тисячі дітей з обласного центру та інших міст і сіл Волині, — розповіла Суспільному ініціаторка проведення конкурсу Людмила Герасимчук.

На конкурс зареєстрували 232 музичні номери, які виконує майже пів тисячі дітей з усієї області.

Зі слів Людмили Герасимчук, фестиваль такого масштабу мріяли організувати давно, але у школі бракувало місця. Позаторік школу добудували, тоді й почали планувати проведення конкурсу.

Суспільне Волинь

Двійнята Інна та Ірина Дроган музичну школу відвідують з семи років. Розповіли: разом грають і разом беруть участь в конкурсах. Дівчата вже вісім років займаються грою на бандурі. Для виступу на конкурсі підготували колядку.

Суспільне Волинь

Викладачка Горохівської музичної школи Ірина каже, що з їхнього міста на конкурс приїхали четверо вокалістів і одна піаністка. Для участі в ньому зареєструвалися в останній день, тому часу для підготовки було мало. Додає: репетиції тривали кілька тижнів.

Суспільне Волинь

13 річний Матвій Коханець приїхав до Луцька з Боратинської тергромади. Хлопець грає на трьох музичних інструментах: домрі, гітарі та трубі. На конкурс підготував музичну композицію на домрі.

Суспільне Волинь

Викладачка музичної школи Ірина Лаговська привела на конкурс дітей молодшої групи хору, з якими займається. Вона вчить співу понад двісті дітей уже 35 років. "Сьогодні (11 січня – ред.) представляємо новий твір пісню нашого композитора викладача з музичної школи – "Бегемот-бергамот", це буде презентація пісні", — каже викладачка.

"Є колективи, в які вкладена титанічна праця викладачів. Особливо зараз у пандемію не просто дітей зібрати. І ми були вражені якістю звучання та культурою виконання", — каже член журі, народний артист України Василь Чепелюк.

За рішенням членів журі перше місце розділили два хори з Луцька— "Дзвіночок" і "Домісолька".

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