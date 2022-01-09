В обласному центрі Волині завершився 23-ій конкурсний фестиваль вертепів "З Різдвом Христовим!". Святковий захід відбувся 9 січня в Палаці культури Луцька.
Як повідомили в управлінні інформаційної роботи міськради, участь у дійстві взяли творчі колективи навчальних закладів, громадських організацій, релігійних конфесій, а також родинні ансамблі.
Волиняни презентували театралізовані постановки про народження Ісуса з янголами, царями, пастушками, а також вітали присутніх колядою та різдвяними віншуваннями.
Всього на фестивалі вертепів виступили дев'ять колективів, у кожному з яких — від 10 до 25 учасників.
Серед учасників — зразкова аматорська театральна студія "Бешкетники", яка разом із "Паперовою майстернею" представила різдвяну фантазію "Дивоніч": оригінальний вертеп з елементами світлотіней, музики та емоційних текстів.
Цьогорічний фестиваль вертепів у Палаці культури міста Луцька відвідали декілька сотень лучан і гостей міста.
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