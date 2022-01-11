Серед травмованих та затриманих в Казахстані українців немає — МЗС

Серед затриманих та травмованих під час протестів у Казахстані громадян України немає.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Також у відомстві зазначили, що близько 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні на Батьківщину.

"Водночас, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану. Міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни", — зазначив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Він також повідомив, що українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва. Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-Султана.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня почалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) в країні. За його словами, виведення сил розпочнеться 13 січня.

В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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