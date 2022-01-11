У Казахстані місцева влада повідомила, коли запрацює аеропорт Алмати

У Казахстані аеропорт Алмати має поновити роботу 13 січня, однак час його роботи буде обмежено.

Про це повідомили в Комітеті цивільної оборони країни, передає Vласть.

Аеропорт працюватиме тільки з 8:00 до 21:00.

Раніше глава акімату Алмати під час наради повідомив, що аеропорт підготував усе обладнання до роботи.

“Їм потрібен інтернет для роботи. Також ще не почали працювати об'єкти бізнесу в аеропорту”, — повідомив посадовець.

За його словами, місто почало обговорювати з антитерористичним центром запуск роботи аеропорту.

“Вчора ввечері (10 січня — ред.) дали добро, щоб очистити внутрішню складову терміналу. Керівництво аеропорту повідомило, що сміття вивезли, термінал готовий до роботи і прийому рейсів”, — сказав акім.

За його словами, нині ведуться перемовини з авіакомпаніями, є дозвіл на роботу і впродовж дня буде йти робота із запуску аеропорту.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) в країні. За його словами, виведення сил розпочнеться 13 січня.

В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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