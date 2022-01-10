За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 986 осіб

986 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 222 людей, другою дозою –663, бустерною дозою – 8. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 687 433 особи.

20 376 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 8 січня 2022 року. Одну дозу отримали 5 850 осіб, другу дозу – 12 350 людей, додатковою дозою вакцинували 123особи, бустерною – 2 053 людини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.

Що відомо