На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 60 осіб

У 60 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 5 жителів області. Одужання підтвердили у 63 осіб. Медики провели 345 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (4 особи): Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 1

Тернопільський район (43 особи): Білецька сільська ОТГ – 2, Великоберезовицька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 2, Козівська селищна ОТГ – 2, Микулинецька селищна ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 4, Тернопільська міська ОТГ – 30

Чортківський район (13 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 1, Хоростківська міська ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 4

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 108 806 осіб, з них 103 834 вже видужали та 2 155 людей померли.

Що відомо