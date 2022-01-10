Вночі 9 січня на мікрорайоні 5-й Гірницький у Кривому Розі біля житлового будинку горів легковий автомобіль "Volkswagen Golf". Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що займання виникло у моторному відсіку автомобіля.
Вогнем пошкоджено моторний відсік, салон та передні колеса на загальній площі 4 кв. м .
Загиблих та травмованих внаслідок події немає.
Читайте також
- На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку загинув 83-річний чоловік
- Несправне газове обладнання: глухівські рятувальники на Сумщині гасили легковик
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро