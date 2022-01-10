Вночі 9 січня на мікрорайоні 5-й Гірницький у Кривому Розі біля житлового будинку горів легковий автомобіль "Volkswagen Golf". Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що займання виникло у моторному відсіку автомобіля.

Вогнем пошкоджено моторний відсік, салон та передні колеса на загальній площі 4 кв. м .

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

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