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На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку загинув 83-річний чоловік
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На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку загинув 83-річний чоловік

Юлія Підгола
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На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку загинув 83-річний чоловік Фото: ДСНС в області

У Павлограді на Дніпропетровщині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

Це сталося вранці 9 січня на вулиці Молодіжній.Прибувши на місце події бійці ДСНС з'ясували, що займання виникло всередині одноповерхового будинку.

Під час гасіння пожежі виявили загиблого 83-річного чоловіка, власника будинку.

За пів години пожежу ліквідували. Причини займання з'ясовує поліція.

Що відомо

  • За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.
  • У регіоні також горіли екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50 га лісу.

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