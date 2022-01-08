Рятувальники у Глухові зранку 8 січня гасили легкове авто. Автівка почала горіти після того, як власник завів її та почав прогрівати, повідомляють у ДСНС Сумської області на сторінці у Фейсбук.
"За 6 хвилин вогнеборці прибули на місце виклику. Загоряння сталося у моторному відсіку авто. О 07:11 загоряння повністю приборкали", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Фото: ДСНС
Як зазначають у ДСНС, водій повідомив, що автівка загорілась після ляску у моторному відсіку. Вогнегасника у водія не було, тому тушити почав водою. Рятувальники припускають, що горіти почало несправне газове обладнання.
Читайте також
- 3 січня 2022 поблизу м.Ромни знайшли обгорілий автомобіль із тілом всередині. Особу загиблого та підозрюваного співробітники встановили упродовж дня 3 січня.