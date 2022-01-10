У Харкові сталася пожежа у п'ятиповерхівці: рятувальники винесли двох чоловіків

На вулиці Гвардійців Широнінців, 8 ввечері 9 січня сталася пожежа, рятувальники евакуювали зі сходового майданчика двох чоловіків.

Допомагав рятувальникам третій чоловік, але після того, як чоловіків винесли на вулицю, зник, розказав Суспільному речник обласного управління служби надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

"Чоловіків було троє, один з них намагався витягти двох, до дверей підтягнув, далі рятувальники їх взяли й винесли із задимленої зони на вулицю. Для чоловіків викликали швидку", — сказав Василенко.

Одному з врятованих — 57 років, іншому — 50, йдеться у повідомленні рятувальників. За словами директора Центру екстерної допомоги Віктора Забашти, медики оглянули трьох чоловіків: 57-річний чоловік отримав опіки руки, від шпиталізації відмовився.

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Пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі, горіла кімната, коридор та балкон, площа пожежі склала 18 кв. м. Вогонь загасили за годину — о 22:25. Причину пожежі з'ясовуватиме слідство, сказав Василенко.

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