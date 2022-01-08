Рятувальники показали, як гасили трамвай у Харкові: що стало причиною пожежі

В ніч на 8 січня на Московському проспекті у Харкові загорівся трамвай 23-го маршруту. Вогонь повністю охопив кабіну. Водій не травмувався.

Пожежа сталася о 1:46 біля розворотного кола на проспекті Московському, 297-Б, повідомив Суспільному речник рятувальників Євген Василенко. За його словами, у трамваї був тільки водій.

"Під час руху трамваю за маршрутом №23 зайнялась кабіна водія та частково салон. Водій зупинився та викликав рятувальників. На щастя, пасажирів в салоні не було", — повідомили в Головному управлінні ДСНС Харківщини.

Вогонь гасили два відділення Служби порятунку. На відео рятувальників видно, що полум'я повністю охопило кабіну водія. Загалом площа пожежі склала близько 15 кв. м.

За 13 хвилин після виклику пожежу локалізували, загасили повністю о 3:02.

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За інформацією рятувальників, причиною пожежі стало коротке замикання електропечі в кабіні трамваю.

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