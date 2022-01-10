Опади на сході, на дорогах ожеледиця. Прогноз погоди на понеділок

В Україні, 10 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Вранці у західних областях та в південній частині місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура коливатиметься від 1° до 3° морозу. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 1° до 3° морозу. Зранку місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без опадів. Вдень температура коливатиметься від 1° морозу до 2° тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях зранку місцями туман. Вдень буде без істотних опадів, температура сягатиме 3-5° тепла. У Криму вдень прогріється до 9-11° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, місцями невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря коливатиметься переважно в межах 1° морозу — 3° тепла. На південному сході — Запоріжжя — вдень 3-5° тепла. Вітер північно-східний, північно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 1-3° морозу.

Що відомо

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