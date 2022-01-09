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Аварія на Вінниччині: внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули троє людей
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Аварія на Вінниччині: внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули троє людей

Ольга Федоренко
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Аварія на Вінниччині: внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули троє людей ДТП біля Тиврова за участю вантажівки та легковика. Фото: Нацполіція Вінниччини

На Вінниччині 9 січня сталася аварія, внаслідок якої загинули троє людей: зіткнулися легковик та вантажівка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

ДТП сталася близько 13:00 біля Тиврова. Легковик Dacia, за кермом якого був 31-річний чолвоік, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою"ГАЗ 52". Внаслідок аварії кермувальник легкового автомобіля та двоє його пасажирів від отриманих травм загинули на місці події.

Аварія на Вінниччині: внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули троє людейНацполіція Вінниччини

Наразі усі обставини цієї ДТП з'ясовують слідчі та працівники місцевої поліції. Встановлюють також особи загиблих.

Аварія на Вінниччині: внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули троє людейНацполіція Вінниччини

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі. 

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