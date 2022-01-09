На Вінниччині 9 січня сталася аварія, внаслідок якої загинули троє людей: зіткнулися легковик та вантажівка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

ДТП сталася близько 13:00 біля Тиврова. Легковик Dacia, за кермом якого був 31-річний чолвоік, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою"ГАЗ 52". Внаслідок аварії кермувальник легкового автомобіля та двоє його пасажирів від отриманих травм загинули на місці події.

Нацполіція Вінниччини

Наразі усі обставини цієї ДТП з'ясовують слідчі та працівники місцевої поліції. Встановлюють також особи загиблих.

Нацполіція Вінниччини

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Читайте також