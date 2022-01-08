Поблизу села Сокиринці на Вінниччині автомобіль наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Останній через травми помер. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась 7 січня, близько 22:30.

43-річного жителя села Олександрівка на смерть збив автомобіль "ВАЗ 21014 ”, яким кермував 23-річний водій, повідомляють у поліції.

Водій освідуваний, він тверезий.

Слідство розпочало кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

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