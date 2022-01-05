Одеські туристи в непогоду заблукали в Карпатах. Їх шукали рятувальники

У районі гори Петрос 4 січня заблукали четверо одеських туристів. Вони вийшли в похід попри несприятливі погодні умови. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Закарпатській області.

Повідомлення до служби порятунку надійшло о 17:45. Троє чоловіків і жінка піднялися на Петрос, але через погану видимість і значні опади під час спуску втратили орієнтир та заблукали, повідомили в пресслужбі. Туристи не могли розкласти вогнище й могли замерзнути.

Для пошуків мандрівників залучили фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Лазещина, м. Рахів і с. Кваси. Туристи змогли скинути рятувальникам свої координати й близько опівночі їх відшукали в районі полонини Скапеска. Туристів транспортували до пошуково-рятувального відділення с. Лазещина, звідки вони самостійно вирушили до готелю.

ГУ ДСНС в Закарпатській області

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