"Жовтий" рівень небезпеки. На дорогах Одещині можлива ожеледиця

На Одещині 9 січня оголосили "жовтий" рівень небезпеки через погіршення погодних умов. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Одеської області з посиланням на Український Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, на півночі області вночі та впродовж наступного дня очікують опади у вигляді снігу. На дорогах можлива ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть до 8 м/с.

Аналітично-моніторинговий центр при Службі автомобільних доріг в Одеській області працюватиме у цілодобовому режимі.

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