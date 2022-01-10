На Черкащині за добу діагностували 83 нових випадки коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 10 січня в Україні зафіксували 1 969 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли троє черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, із початку пандемії усього підтверджених випадків в області – 130 220. Загальна заповненість ліжок з киснем хворими із підтвердженим діагнозом "коронавірус" в медзакладах становить 19,9%. Область знаходиться у "жовтій" зоні.

За словами Лариси Кошової, на Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 47 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 123 338.

"Із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 4 208 пацієнтів", — додала медикиня.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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