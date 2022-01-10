Центр масової вакцинації, який розташовувався у центральному корпусі Івано-Франківського національного медичного університету, що на вулиці Галицькій, 2, переїхав в інше приміщення. Про це повідомляють на Facebook-сторінці департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.
Як йдеться у дописі, тепер центр вакцинації працюватиме у приміщенні клініки медичного університету, що на вулиці Короля Данила, 15. Щепитися охочі тут зможуть щодня з 10:00 до 16:00.
Що відомо
- Центр вакцинації, який розгорнули у медичному університеті, спочатку працював у приміщенні нічного клубу на Північному бульварі, 2 А. 30 жовтня центр масової вакцинації змінив локацію.
Читайте також
- На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 508 людей
- "Краще свідоцтво про вакцинацію, ніж про смерть". Як ритуальна служба заохочує прикарпатців щепитися
- "Тисяча за вакцинацію". Як це працює в Івано-Франківську
- Стало відомо, в яких громадах Франківщини частка вакцинованих від COVID-19 найменша
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!