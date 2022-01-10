Центр масової вакцинації, який розташовувався у центральному корпусі Івано-Франківського національного медичного університету, що на вулиці Галицькій, 2, переїхав в інше приміщення. Про це повідомляють на Facebook-сторінці департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.

Як йдеться у дописі, тепер центр вакцинації працюватиме у приміщенні клініки медичного університету, що на вулиці Короля Данила, 15. Щепитися охочі тут зможуть щодня з 10:00 до 16:00.

Що відомо

Центр вакцинації, який розгорнули у медичному університеті, спочатку працював у приміщенні нічного клубу на Північному бульварі, 2 А. 30 жовтня центр масової вакцинації змінив локацію.

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