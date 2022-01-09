На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 508 людей

Впродовж 8 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 508 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 175 прикарпатців, другою — 333, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою щепилися 422 177 жителів, другою дозою медики вакцинували 377 881 людину, додатковою — 115.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 916 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 433.

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Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,58% жителів області, однією дозою — 30,81%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,4% тих, хто отримав першу дозу, та 42,9% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26,1%, другою дозою — 23,3%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,5% і 23,9% відповідно).

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