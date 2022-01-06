Центри та пункти вакцинації проти COVID-19 на Івано-Франківщині 7 січня не працюватимуть. Про це у коментарі Суспільному повідомив відповідальний за вакцинацію в області Микола Стовбан.
"7 січня усі пункти та центри вакцинації не працюватимуть. 8 січня імунізуватися можна буде лише у пунктах щеплення. З 9 січня і пункти, і центри працюватимуть у звичному режимі", — каже Микола Стовбан.
З його слів, в області є всі вакцини проти COVID-19, окрім AstraZeneca. Микола Стовбан каже, що її поставку очікують у січні.
Графіки роботи центрів та пунктів вакцинації на Франківщині
З 10:00 до 16:00 в Івано-Франківській області працюють центри вакцинації проти COVID-19 за адресами:
- м. Івано-Франківськ, вул. Целевича, 34 — спортивний комплекс Івано-Франківського національного медичного університету;
- м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 — центральний корпус медуніверситету;
- м. Коломия, вул. Крип'якевича, 13;
- м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 — виставковий зал Калуської міської ради;
- м. Надвірна, вул. Федьковича, 4;
- м. Косів, вул. Грушевського, 1 — міський будинок культури;
- смт Верховина, вул. Жаб'євська, 10.
З 09:00 до 15:00 працюватиме пункт вакцинації на залізничному вокзалі Івано-Франківська.
Також з 10:00 до 20:00 в Івано-Франківську центр імунізації на вул. Івасюка, 17 прийматиме охочих вакцинуватися проти COVID-19.
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