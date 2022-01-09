На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження через туман

На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження. Упродовж вечора 9, ночі та ранку 10 січня в області прогнозують туман. Про це йдеться на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Увечері 9 січня, вночі та вранці 10 на Івано-Франківщині очікується туман з видимістю 100-500 м", — йдеться у дописі.

В Івано-Франківській області — перший рівень небезпечності, жовтий.

В управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації Суспільне інформують, що впродовж ночі 9 січня на Івано-Франківщині падатиме помірний мокрий сніг, місцями значний. Також синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Температура вночі — 1°C-6°C морозу, у високогір’ї — 3°C-8°C.

9 січня у горах Івано-Франківської області, 9-10 січня у високогір'ї Закарпатської області — значна сніголавинна небезпека (третій рівень) через снігопади та хуртовини.

По всій території України 9 січня очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують ожеледицю та снігопади.

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