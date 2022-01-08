Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам радять утриматися від походів у гори. Про це на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.

"9 січня у горах Івано-Франківської області, 9-10 січня у високогір'ї Закарпатської області — значна сніголавинна небезпека (третій рівень) через снігопади та хуртовини. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 8 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень).

Станом на 09:20 8 січня на горі хмарно, вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря — -11°C.

В управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації Суспільне інформують, що впродовж 8 січня на Івано-Франківщині переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах — місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 8°C-13°C морозу, вдень -3°C...+2°C. У високогір’ї Карпат температура повітря вдень — 0°C-5°C морозу. В Івано-Франківську температура вночі складатиме 10°C-12°C морозу, вдень — -1°C..+1°C.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини