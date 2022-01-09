У лісгоспах Буковини для диких тварин облаштували підгодівельні майданчики. Їх щодня наповнюють пшеницею, вівсом та кукурудзою. Роблять це, бо взимку тваринам складно знайти їжу.

Про це у коментарі Суспільному розповів мисливствознавець Руслан Рудий.

За його словами, лише у Красноїльському мисливському господарстві, у вільних умовах проживає 28 зубрів, понад 90 оленів та приблизно 200 косуль. Також ведмеді, вовки та рисі. У лісових годівничках для диких тварин є сіно та кормові віники.

"Тварин підгодовують до тих пір, поки не розтопиться сніг, поки не виросте зелена молода трава, щоб звір міг перейти на соковиті корми", – каже Рудий.

У теплий період дикі тварини харчуються лише природним кормом, зокрема ожиною та молодими пагонами дерев.

До зими лісівники готуються заздалегідь. Топінамбуру, пшеницю та овес вирощують на власних харчових полях. Рудий каже, що лісівники засівають їх щовесни. Одну частину поля тварини з’їдають до осені, з іншої роблять заготівлю на зиму.

З літа починають збирати кормові віники, які роблять з гілок дерев чи рослини топінамбури. Також збирають сіно. Цьогоріч заготовили понад 25 тонн.

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