logo logo
У лісництві на Буковині вбили оленя: браконьєра розшукують
Регіони

У лісництві на Буковині вбили оленя: браконьєра розшукують

Наталія Спатарь
·
У лісництві на Буковині вбили оленя: браконьєра розшукують фото: Сокирянська міська рада

На території Ломачинецького лісництва Чернівецької області вбили оленя у вольєрі. Тіло виявили працівники, котрі щодня підгодовують тварин.

Про це Суспільному сказав прессекретар обласного управління лісового господарства Ростислав Бузило.

Вночі 5 січня браконьєри увійшли до вольєра та вбили оленицю, тіло тварини забрали. Працівники лісництва виявили сліди крові на огорожі. Звірі "йшли до рук" та любили увагу людей, каже Бузило.

На Буковині у лісництві вбили оленя у вольєріСліди крові. Фото: Сокирянська міська рада

Загалом у лісництві було десять оленів, також живуть страуси, фазани.

На сторінці Сокирянської міськради у Facebook повідомили, що розшукують браконьєра. За інформацію про злочин обіцяють винагороду й анонімність.

Читайте також

Збільшують популяцію тварин у природі. У Чернівецькій області випустили на волю дев'ять оленів

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди