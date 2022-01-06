На території Ломачинецького лісництва Чернівецької області вбили оленя у вольєрі. Тіло виявили працівники, котрі щодня підгодовують тварин.

Про це Суспільному сказав прессекретар обласного управління лісового господарства Ростислав Бузило.

Вночі 5 січня браконьєри увійшли до вольєра та вбили оленицю, тіло тварини забрали. Працівники лісництва виявили сліди крові на огорожі. Звірі "йшли до рук" та любили увагу людей, каже Бузило.

Сліди крові. Фото: Сокирянська міська рада

Загалом у лісництві було десять оленів, також живуть страуси, фазани.

На сторінці Сокирянської міськради у Facebook повідомили, що розшукують браконьєра. За інформацію про злочин обіцяють винагороду й анонімність.

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