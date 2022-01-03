Чернівчанин Микола Дичка прихистив та виходжує у квартирі лебедя. Птаха знайшли хворим біля Прута — його привезли до ветеринарної клініки, однак там умов для утримання не було.

У клініці в лебедя виявили запалення легень. Він був ослаблений, не підводився та не їв. Чоловік прихистив птаха у своїй квартирі понад тиждень тому та назвав його Мартіном.

В одній з кімнат облаштував лебедю вольєр. Тут годує тварину зерном з водою та тертою морквою. Цього для лебедя недостатньо, оскільки в природі він харчується водоростями, рачками та черв’яками, каже Микола Дичка. Втім зараз найголовніше вилікувати тварину.

У Чернівцях немає реабілітаційних центрів, де можуть лікувати птахів. Так само у клініках та аптеках майже неможливо знайти необхідні ліки, каже орнітологиня Вікторія Гусарова. Тому лебедя лікують антибіотиками для людей через трубку.

Суспільне Буковина Микола Дичка готує їжу для лебедя

Як поводитися з птахом та як його лікувати Миколі радили орнітологи — науковці, які вивчають поведінку птахів. За словами Дички, птах почувається значно краще після лікування.

Лебедю потрібен ще щонайменше тиждень, аби вилікуватися, опісля — випустить його на волю.

Читайте також

Собаки можуть отримати розрив серця — директорка центру стерилізації в Чернівцях про феєрверки