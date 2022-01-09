На Черкащині судитимуть чоловіка, який напав на поліцейського під час виконання службових обов'язків. Нині йому повідомили про підозру у вчиненні злочину й обрали запобіжний захід, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Подія сталася 6 січня в селі Гереженівка Уманського району. Під час патрулювання поліцейські помітили легковий автомобіль Geelly, який маневрував на дорозі та порушував правила дорожнього руху.

За словами речниці, на вимогу співробітників поліції зупинитись водій не реагував. Поліцейські з увімкненими спецсигналами на службовому автомобілі переслідували та заблокували транспортний засіб. Під час розмови з керманичем правоохоронці виявили, що він має ознаки алкогольного сп’яніння.

"Його чотири супутники також були нетверезі, окрім того, в салоні машини знаходилась дитина. Водій та пасажири почали поводитися зухвало, лаятися та шарпати патрульних за формений одяг, погрожувати", — розповіла Зоя Вовк.

За словами речниці, водій вийшов з автомобіля та намагався втекти, втім старший сержант Андрій Кирилюк намагався затримати його:

"Тоді 59-річний пасажир напав на поліцейського, душив й завдав удар кулаком в обличчя правоохоронцю", — додала речниця.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка, який наніс тілесні ушкодження працівнику поліції, затримали у процесуальному порядку відповідно статті 208 КПК. Він пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — 2, 19 проміле.

Слідчі, за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Уманський міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", — розповіла Зоя Вовк.

За скоєне уманчанину загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Слідство триває.

Відео Нацполіції області:

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