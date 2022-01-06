Зруйновану черкаську греблю місцеві жителі ремонтують самотужки

Закидали камінням та засипали піском. Так 6 січня укріплювали дамбу у селі Маркізівка, що на Золотоніщині. Зі слів старости села Наталії Таран, її порив стався 1 січня через руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка.

Із лопатами та мішками, на велосипедах та автомобілях — так із одинадцятої ранку до дамби сходилися жителі Маркізівки. Вони об’єдналися, аби ліквідувати наслідки аварії, яка сталась п'ять днів тому, зазначив місцевий житель пан Юрій.

"Люди в нас добросовісні, сходяться. Це не за гроші, це просто так. Ми хочемо зберегти свою річку, оскільки вона залишилась одна на всю область, а як вийде вода, то ні в колодязях не буде води, і люди попливуть благополучно", — розповів пан Юрій.

Суспільне Черкаси

Чоловік розповів, що 1 січня о п'ятій вечора один із трьох шлюзів, які розташовані на дамбі — прорвало.

З місця руйнування виходив потік води завширшки чотири метри та глибиною 30 сантиметрів. На місце події одним із перших прибув черкащанин Віталій Приходько:

"Я землю рив, грузили мішки піску, загачували дамбу. До першої години ночі люди працювали".

Тоді течію вдалось зупинити на 70 відсотків, сьогодні, 6 січня, планують перекрити решту, розповів містянин Анатолій Заруба. Його будинок розташований біля дамби:

"Будемо лопатами усе закидувати. Ми боялись, що не буде річки, а тепер, що затопить".

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Ремонтувати дамбу прийшло 6 січня 20 осіб. Одні навантажували пісок у мішки, інші ними закривали порив. Також укріплювали конструкцію камінням.

Цій дамбі 54 роки, її будували для потреб місцевого заводу. Коли підприємство закрили, про цю споруду забули, зауважила староста села Маркізівка Наталія Таран. За словами жінки, зараз дамба не в найкращому стані: поручнів немає, на дорозі ями, два шлюзи теж аварійні.

"Ця дамба потребує капітального ремонту. Призупинити витік води — це вимушена дія, бо водосховище вже не набереться, коли буде пусте".

Суспільне Черкаси Жителі села Маркізівка за роботою

Жінка зазначила, що укріплення камінням та піском допоможе тільки тимчасово. Аби вода не залишала гирло, необхідно встановити бетонний каркас, та на нього грошей немає. Що робити далі – не знає, додала староста, адже такими темпами річка може обміліти за декілька місяців.

"Вода може вся витекти, місяць-півтора і вода стече вся, тому що далі в низ пішла річка. Ця дамба не на нашому балансі, балансоутримувача в неї немає, кошти виділити офіційно ніхто не може".

Дамба — майно цукрового заводу, розповів сільський голова Новодмитрівської громади Артем Кухаренко:

"За останніми даними, власником був цукровий завод і ми зараз вивчаємо ситуацію. Але креслення по дамбі в нас є, вони відскановані. Ми хочемо взяти на баланс цю дамбу".

Цукровий завод купила приватна фірма. Її ексменеджер Роман Шехеда телефоном пояснив, що документів на греблю у них немає

"Її ніде в переліку документів немає. Тому що підіймалося питання, щоб передати її громаді Новодмитрівській. Юристи перевірили усі документи й підтвердили, що її немає в нас, щоб ми навіть могли її передати в законному порядку".

Знайти контакти власників цукрового заводу Суспільному не вдалося. Голова Золотоніської райдержадміністрації Ірина Тернова повідомила, що як ремонтувати греблю не знають, оскільки гідротехнічна споруда не перебуває на балансі жодної інстанції й офіційно спрямовувати гроші на неї зараз не можуть. Наступного тижня планують скликати місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і підготувати звернення до керівництва області, щоб передати цю споруду на баланс громади.

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