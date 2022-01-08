Ловили лящів і товстолобів: у Черкаському районі затримали браконьєрів

Черкаські поліцейські разом з екологами у селі Свидівок затримали браконьєрів, які ловили рибу "на драча". Сума збитків становить понад 90 тисяч гривень, розповів Суспільному речник управління Патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.

За інформацією речника, незаконний вилов виявили під час патрулювання прибережної смуги в селі.

"Поліцейські помітили двох чоловіків, які поспіхом намагалися витягти з води човен. Під час поверхневого огляду виявили заборонені знаряддя лову – драчі та свіжовиловлену рибу", – зазначив він.

Чоловіки впіймали 21 ляща та 16 товстолобів. Сума завданих державі збитків – близько 92 тисячі гривень, додав Олексій Драгун.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясовує всі обставини. Незаконний улов, човен та заборонені знаряддя лову вилучили.

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