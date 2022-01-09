На Закарпатті за добу від COVID-19 вакцинували майже 600 людей

599 щеплень від коронавірусу зробили на Закарпатті впродовж 8 січня. Такі дані опублікували на сайті вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в області зробили 601 629 щеплень.

Додатковою дозою у області вакцинувалися 42 закарпатці, а 130 людей отримали бустерне щеплення.

Від початку кампанії завершили цикл щеплення 269 124 закарпатці. Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 332 333 людини.

Загалом в Україні за добу вакцинували 26 950 людей.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили 45 нових випадків COVID-19. Шестеро людей померли;

В Україні дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх категорій громадян від 18 років.

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