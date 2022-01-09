На Закарпатті за добу виявили 45 нових випадків COVID-19. Шестеро людей померли

45 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 8 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 308 пацієнтів одужали, 6 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 88 968 випадків COVID-19. 81 370 пацієнтів подолали хворобу, 2 431 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 702 473 людина; 3 511 269 — одужали, 97 239 — померли.

Що відомо:

За добу на COVID-19 захворіли понад 2800 українців;

Центри вакцинації на Закарпатті під час свят працюватимуть зі зміненим графіком;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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