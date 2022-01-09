У селі Магала Чернівецького району сталась аварія. Водійка автомобіля «Volkswagen Passat» перекинулась і з’їхала у кювет. Внаслідок перекидання травмувались четверо людей – водійка та троє пасажирів.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

Аварія сталася ввечері 8 січня. Травми отримала водійка, а також троє пасажирів: її 2-річна донька та двоє хлопців-підлітків, віком 15 і 16 років. Їх шпиталізували до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від 3 400 до 8 500 гривень штрафу, виправні роботи або арешт чи обмеження волі.

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