На Буковині через ожеледь застрягла машина швидкої. Її відбуксували рятувальники

7 січня на вулиці Кельменецькій у Чернівцях через ожеледь застрягла машина швидкої. Авто не могло здолати підйом на ділянці дороги, через це його відбуксували рятувальники.

Про це Суспільному сказав прессекретар управління ДСНС області Сергій Бабчук.

Випадок трапився вночі приблизно о 3:00. Пацієнтів у швидкій не було, медики саме їхали з виклику.

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