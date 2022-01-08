На Буковині водій мікроавтобуса врізався в дерево. Його шпиталізували

У Сокирянах 33-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії його шпиталізували до лікарні з травмою голови.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

Аварія сталась 8 січня. Водій їхав в автомобілі без пасажирів. Чи був він тверезий, стане відомо після експертизи.

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