Цьогоріч вертепи у Шевченківському Гаю виступатимуть на сцені-шопці. Її зробив для музею львівський іконописець Роман Зілінко. Його ікони яскраві та виконанні у стилі "наївного мистецтва". Український іконопис львівський митець наслідує і для створення шопок.

Роман Зілінко показує елементи майбутньої сцени, яка буде у вигляді шопки. Їх іконописець пише у яскравих барвах, використовуючи мотиви наївного, дитячого малярства. Акрилові фарби наносить на дерев'яну основу, яку теж сам різбить.

Суспільне Львів Елементи шопки

Створює з дерева об’єм, аби шопка нагадувала театр. Над однією шопкою митець працює декілька тижнів.

"Колористика і взагалі така стилістика походить від народної ікони, від наївних ураїнських народних ікон Гуцульщини, Покуття, Буковини. Для тих ікон характерна своя колористика – це зіставлення контрасних кольорів, наприклад червоного, зеленого, червоно-помаранчевого, синього, темно-синього з білими акцентами, золотом – це вже традиційна гама", - каже Роман Зілінко.

Суспільне Львів Львівський іконописець створив сцену у вигляді шопки

Таких шопок Роман Зілінко уже зробив кілька десятків. Вони є і в музеях, і в церквах, і в приватних колекціях як в Україні так і закордонном.

Роман Зілінко не має освіти іконописця. Він — дипломований богослов, закінчив Український католицький університет. Довгий час займався дослідженням українських народних ікон, а десять років тому і сам почав малювати. Окрім ікон, створює унікальні дерев’яні шопки.

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