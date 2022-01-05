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Як створити "різдвяного павука". Домашній майстер-клас від львівського музею
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Як створити "різдвяного павука". Домашній майстер-клас від львівського музею

Катерина Садловська Ольга Дейнека
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Як створити "різдвяного павука". Домашній майстер-клас від львівського музею Суспільне Львів

У Музеї народної архітектури і побуту розробили набори із створення різдвяних солом’яних "павуків". Про це Суспільному розповіла учена секретарка музею Оксана Омельчук.

Такі домашній майстер-клас з виготовлення цієї традиційної прикраси вигадали через карантин. Оскільки зараз музей не проводить майстер-класів із соломоплетіння, тут вирішили розробити інструкцію для виготовлення "павуків" і додати до пакунку усе необхідне – солому, нитки, голку, а ще додали мед з власної пасіки музею і воскову свічку.

Як створити різдвяного павука. Домашній майстерклас від львівського музеюСуспільне Львів

Як створити різдвяного павука. Домашній майстерклас від львівського музею

Таким прикрасами з соломи наші предки прикрашали свої хати на Різдво. Вивішували його ще перед святою вечерею. Переважно його чіпляли на кінський волос поблизу пічки.

"Дуже давніми, ще дохристиянськими атрибутами Різдва були дідух і "павук". Найчастіше його виготовляють із соломи, найчастіше житньої. Тієї, якої було найбільше на господарстві. Свою назву він отримав за те, що висить на ниточці як на павутинці і гойдається, і обертається", – пояснює учена секретарка Музею народної архітектури та побуту Оксана Омельчук.

Також "різдвяних павуків" вважали оберегом.

"Науковці припускають, що він був символом світобудови. І з приходом християнства він набув нового трактування: кажуть, що коли Діва Марія тікала від Ірода – павук настільки добре заступав печеру, що її там не помітили", – каже Оксана Омельчук.

У музеї архітектури і побуту підготували до свят спеціальні пакунки – це майстер-клас з виготовлення традиційного "різдвяного павука". Найбільшою популярністю такі набори користуються серед туристів. У музеї кажуть, домашній майстер-клас створили через неможливість проводити офлайн заняття.

Як створити різдвяного павука. Домашній майстерклас від львівського музеюСуспільне Львів

Як створити різдвяного павука. Домашній майстерклас від львівського музею

"Те, що потрібно для виготовлення "павука" – це солома двох ґатунків, довші і коротші, вже вони лічені і фасовані. І знадобиться також цупка нитка і довга груба голка. Аби зробити павука – соломинки нанизують на нитку і формують трикутники", – пояснює Оксана Омельчук.

За традицією, переважно після свят, таких "павуків" знімали, виносили з хати та спалювали.

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