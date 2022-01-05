Як створити "різдвяного павука". Домашній майстер-клас від львівського музею

У Музеї народної архітектури і побуту розробили набори із створення різдвяних солом’яних "павуків". Про це Суспільному розповіла учена секретарка музею Оксана Омельчук.

Такі домашній майстер-клас з виготовлення цієї традиційної прикраси вигадали через карантин. Оскільки зараз музей не проводить майстер-класів із соломоплетіння, тут вирішили розробити інструкцію для виготовлення "павуків" і додати до пакунку усе необхідне – солому, нитки, голку, а ще додали мед з власної пасіки музею і воскову свічку.

Суспільне Львів Як створити різдвяного павука. Домашній майстерклас від львівського музею

Таким прикрасами з соломи наші предки прикрашали свої хати на Різдво. Вивішували його ще перед святою вечерею. Переважно його чіпляли на кінський волос поблизу пічки.

"Дуже давніми, ще дохристиянськими атрибутами Різдва були дідух і "павук". Найчастіше його виготовляють із соломи, найчастіше житньої. Тієї, якої було найбільше на господарстві. Свою назву він отримав за те, що висить на ниточці як на павутинці і гойдається, і обертається", – пояснює учена секретарка Музею народної архітектури та побуту Оксана Омельчук.

Також "різдвяних павуків" вважали оберегом.

"Науковці припускають, що він був символом світобудови. І з приходом християнства він набув нового трактування: кажуть, що коли Діва Марія тікала від Ірода – павук настільки добре заступав печеру, що її там не помітили", – каже Оксана Омельчук.

У музеї архітектури і побуту підготували до свят спеціальні пакунки – це майстер-клас з виготовлення традиційного "різдвяного павука". Найбільшою популярністю такі набори користуються серед туристів. У музеї кажуть, домашній майстер-клас створили через неможливість проводити офлайн заняття.

Суспільне Львів Як створити різдвяного павука. Домашній майстерклас від львівського музею

"Те, що потрібно для виготовлення "павука" – це солома двох ґатунків, довші і коротші, вже вони лічені і фасовані. І знадобиться також цупка нитка і довга груба голка. Аби зробити павука – соломинки нанизують на нитку і формують трикутники", – пояснює Оксана Омельчук.

За традицією, переважно після свят, таких "павуків" знімали, виносили з хати та спалювали.

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