Вранці 9 січня у селі Новий Став Львівського району зіткнулися авто та пасажирський автобус. Про це повідомили у пресслужбі рятувальників Львівщини. Там зіткнулися автобус "Еталон", який виконував рейс Радехів-Львів, та авто "Mazda 5".

Через зіткнення у автомобілі були затиснуті водій та пасажирка.

"Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували пасажирку та водія. Також, на задньому сидінні легкового автомобіля "Mazda 5", знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку", — повідомили у пресслужбі рятувальників області.

ГУ ДСНС у Львівській області На Львівщині зіткнулися авто та пасажирський автобус

Через зіткнення госпіталізували 4 людини — водія автобуса, водія авто, пасажирку і дитину з автомобіля. На момент аварії у автобусі були 8 пасажирів. Троє з них отримали забої, але після огляду медиків від госпіталізації відмовилися.

Як повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова, двох людей госпіталізували у реанімації із множинними травмами. Вони їхали у автомобілі. Ще одного чоловіка після огляду відпустили додому.

Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.

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