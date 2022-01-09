На об'їзній дорозі Львова сталося ДТП: одна людина загинула

На об'їзній дорозі Львова, біля села Бережани, сталося ДТП. Внаслідок зіткнення одна людина загинула. Про це повідомили у Telegram-каналі Патрульної поліції Львівщини.

Там зіткнулися авто "Volkswagen Passat" та "Renault Laguna". Загинув водій "Volkswagen Passat" 1960 року народження.

"Увага! Можливе ускладнення в русі через ДТП з потерпілими на об'їзній Львова, біля села Бережани. Попередньо, одна людина загинула", — повідомили у Патрульній поліції.

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