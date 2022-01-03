З Одеського аеропорту другий день не можуть вилетіти майже 200 людей

Приблизно 200 людей другий день не можуть вилетіти з міжнародного аеропорту "Одеса" до Абу-Дабі. Рейси з 2 січня переносять без пояснення причини. Про це журналістам Суспільного повідомив один із пасажирів, який наразі чекає на відправлення.

За словами Сергія, керівництво аеропорту не пояснює причини перенесень. Директор у відпустці, а представника Wizz Air в аеропорту немає.

"Вчора мав бути рейс до Абу-Дабі на 19:15. Пройшли реєстрацію. Рейс перенесли на 20:30, потім на 21:30. Потім перенесли на 11:15 на сьогодні й сьогодні знову переносять. Люди другий день в аеропорту, багато хто приїхав з інших міст", – розповів чоловік.

13:05 ОНОВЛЕНО

Літак "Одеса-Абу-Дабі" вилетів з одеського аеропорту.

Наразі журналісти Суспільного намагаються зв'язатися із керівництвом аеропорту чи пресслужбою, аби отримати коментарі щодо причин затримки рейсів.

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