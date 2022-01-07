В Одесі відбувся різдвяний парад трамваїв та тролейбусів

В Одесі на честь святкування Різдва провели парад трамваїв та тролейбусів. Міський транспорт прикрасили святковою ілюмінацією, повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

О 18:08 Odissey Max та два вагони Odissey стартували з 11-ї станції Люстдорфської дороги. На шляху до Старосінної площі вони зупинилися на площі Толбухіна. Усередині вагонів пісні співали церковні хори та етно-колектив Jam Band, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Також у різдвяному параді брали участь прикрашені ілюмінацією тролейбуси та електробус. Вони стартували від Паустовського, зробили зупинки на вул. Заболотного, вул. Марсельській, вул. Приморській та Морському вокзалі.

О 19:00 обидві колони заїхали на Старосінну площу. Там парад завершили народними гуляннями.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

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