В районі Двох стовпів одеські автолюбителі привітали містян з Новим роком. Про це повідомили в спільноті AutoМаяк.
Водії виставили свої автомобілі в формі ялинки. Вони увімкнули фари, чим зімітували святкову гірлянду. Акцію організували 30 грудня на засніженому пустирі.
Усе дійство сфотографували та зняли на відео з дрона. За даними автоспільноти, у події взяли участь близько 30 автомобілістів.
Viber/AutoМаяк Одесса
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