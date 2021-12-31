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Вибудували ялинку з автівок: одеські автолюбителі привітали містян з Новим роком
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Вибудували ялинку з автівок: одеські автолюбителі привітали містян з Новим роком

Марина Повертайло
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Вибудували ялинку з автівок: одеські автолюбителі привітали містян з Новим роком Viber/AutoМаяк Одесса

В районі Двох стовпів одеські автолюбителі привітали містян з Новим роком. Про це повідомили в спільноті AutoМаяк.

Водії виставили свої автомобілі в формі ялинки. Вони увімкнули фари, чим зімітували святкову гірлянду. Акцію організували 30 грудня на засніженому пустирі.

Усе дійство сфотографували та зняли на відео з дрона. За даними автоспільноти, у події взяли участь близько 30 автомобілістів.

Вибудували ялинку з автівок: одеситів привітали зі святомViber/AutoМаяк Одесса

В Одесі вибудували ялинку з автівок

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