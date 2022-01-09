Тернопільські семінаристи передали дві тонни допомоги військовослужбовцям

Семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії та віряни Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ зібрали дві тонни допомоги, які на Різдво передали військові капелани на схід. Про це Суспільному повідомив військовий капелан, отець Володимир Топоровський.

За його словами, загалом передали військовим: вареники, крупи, макарони, м’ясні продукти, солодощі, одяг та засоби гігієни.

Вантаж доставили у місця дислокації наших військових у місті Попасна, Щастя, Новоайдар та селищі Гірське. Саме туди капелан прибув для здійснення духовної місії.

Нагадаємо, перший вантаж допомоги відправили 30 грудня. Його доставили до Лисичанська. Допомогу розподілили серед військових у різних місцях. Капелани відправили богослужіння. Загалом планується відправка трьох бусів.

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