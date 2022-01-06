До найбільшої в Україні шопки, що у Тернополі, додали нові елементи

Найбільшу в Україні Різдвяну шопку встановили у Тернополі у храмі святого Петра. Про це розповів брат Партеній Даць.

За його словами, цього року шопку зробили на 20 метрів ширшою, ніж торік.

Суспільне Тернопіль Брат Патреній Даць

Також цього року до шопки додали нові елементи, зокрема, "Ноїв ковчег".

Суспільне Тернопіль Елемент шопки - "Ноїв ковчег"

Серед нових елементів – рухома фігура бджоляра, який збирає мед.

Рухома фігура бджоляра Рухома фігура бджоляра

"Фігури для шопки робить отець Косма – майстер із 40-річним досвідом. Він, власне, творить з допомогою мирян елементи і фігурки, які навколо нас можемо спостерігати. Найкращі – це фігури святого Володимира, Митрополита Андрея Шептицького", – каже брат Патреній.

Фігури святих Фігури святого Володимира і Митрополита Андрея Шептицького

У шопці є 1000 елементів. Її висота – 20 метрів, ширина – 80 метрів.

Суспільне Тернопіль Розмір шопки щороку збільшують

Парафіянка Аліна Кійко підшивала рукавиці бджоляра, каже щодня на облаштування шопки витрачала понад 5 годин.

"Я долучаюся до цього дійства вже декілька років. Певно років 8. Стараюся допомогти. Це приносить мені задоволення, оскільки багато людей приїжджає і дивиться на це. Їм подобається", – каже Аліна.

Суспільне Тернопіль Аліна Кійко

Допомагала робити шопку і парафіянка Ольга Косович.

"Зараз снігу трошечки додаємо до декору. Щоб було веселіше, щоб краєвиди були більш живописні. Вперше робили шопку, коли ще церкви не було, ще в капличці було. Уже більше 20 років долучаємося до шопки. Вже собі не уявляємо, як то, не робити її", – розповідає Ольга.

Суспільне Тернопіль Ольга Косович

Облаштовували шопку 25 людей. Це отці храму та волонтери. Вперше долучилася 12-річна Дарина Гетманчук із Підволочиська.

Суспільне Тернопіль На шопку приїжджають подивитися жителі різних областей та іноземці

"Ми зараз допомагаємо вкладати сіно в ясла, щоб потім прийти на Різдво зі своєю сім’єю і подивитися, як це буде виглядати", – каже Дарина.

Таку шопку в храмі апостола Петра встановлюють з 2005 року.

Суспільне Тернопіль Цьогоріч шопка діятиме до 15 січня

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