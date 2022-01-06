До найбільшої в Україні шопки, що у Тернополі, додали нові елементи

Найбільшу в Україні Різдвяну шопку встановили у Тернополі у храмі святого Петра. Про це розповів брат Партеній Даць.
За його словами, цього року шопку зробили на 20 метрів ширшою, ніж торік.
Також цього року до шопки додали нові елементи, зокрема, "Ноїв ковчег".
Серед нових елементів – рухома фігура бджоляра, який збирає мед.
"Фігури для шопки робить отець Косма – майстер із 40-річним досвідом. Він, власне, творить з допомогою мирян елементи і фігурки, які навколо нас можемо спостерігати. Найкращі – це фігури святого Володимира, Митрополита Андрея Шептицького", – каже брат Патреній.
У шопці є 1000 елементів. Її висота – 20 метрів, ширина – 80 метрів.
Парафіянка Аліна Кійко підшивала рукавиці бджоляра, каже щодня на облаштування шопки витрачала понад 5 годин.
"Я долучаюся до цього дійства вже декілька років. Певно років 8. Стараюся допомогти. Це приносить мені задоволення, оскільки багато людей приїжджає і дивиться на це. Їм подобається", – каже Аліна.
Допомагала робити шопку і парафіянка Ольга Косович.
"Зараз снігу трошечки додаємо до декору. Щоб було веселіше, щоб краєвиди були більш живописні. Вперше робили шопку, коли ще церкви не було, ще в капличці було. Уже більше 20 років долучаємося до шопки. Вже собі не уявляємо, як то, не робити її", – розповідає Ольга.
Облаштовували шопку 25 людей. Це отці храму та волонтери. Вперше долучилася 12-річна Дарина Гетманчук із Підволочиська.
"Ми зараз допомагаємо вкладати сіно в ясла, щоб потім прийти на Різдво зі своєю сім’єю і подивитися, як це буде виглядати", – каже Дарина.
Таку шопку в храмі апостола Петра встановлюють з 2005 року.
Що відомо
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