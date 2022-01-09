На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 132 осіб

У 132 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 3 жителів області. Одужання підтвердили у 84 осіб. Медики провели 402 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (18 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 2, Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 4, Лановецька міська ОТГ – 6, Шумська міська ОТГ – 5

Тернопільський район (81 особа): Бережанська міська ОТГ – 6, Білецька сільська ОТГ – 2, Великоберезовицька селищна ОТГ – 6, Збаразька міська ОТГ – 2, Козівська селищна ОТГ – 8, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 5, Скалатська міська ОТГ – 6, Теребовлянська міська ОТГ – 1, Тернопільська міська ОТГ – 44

Чортківський район (33 особи): Борщівська міська ОТГ – 4, Бучацька міська ОТГ – 3, Васильковецька сільська ОТГ –1, Гусятинська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 1, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Хоростківська міська ОТГ – 7, Чортківська міська ОТГ – 1

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 108 746 осіб, з них 103 771 вже видужав та 2 150 людей померли.

Що відомо