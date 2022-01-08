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128 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу
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128 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу

Інфографіка
Ганна Цьомик
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128 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу Суспільне Харків

8 січня у Харківській області підтвердили 128 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 134 людини, зареєстровано дві смерті внаслідок COVID-19.

З початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 245 246 випадків, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. З них: 232 172 хворих одужали, 6417 — померли.

Серед хворих за добу:

  • 108 — жителі Харківського району (101 — міста Харкова);
  • 7 — Красноградського;
  • 4 — Ізюмського;
  • 3 — Богодухівського;
  • по 2 — Куп’янського, Чугуївського та Лозівського районів.

На ранок 9 січня в Україні підтвердили понад 2800 випадків COVID-19.

Що відомо

  • Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
  • Чергову хвилю коронавірусної хвороби очікують на Харківщині у лютому.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
  • В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
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