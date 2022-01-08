128 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу

8 січня у Харківській області підтвердили 128 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 134 людини, зареєстровано дві смерті внаслідок COVID-19.
З початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 245 246 випадків, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. З них: 232 172 хворих одужали, 6417 — померли.
Серед хворих за добу:
- 108 — жителі Харківського району (101 — міста Харкова);
- 7 — Красноградського;
- 4 — Ізюмського;
- 3 — Богодухівського;
- по 2 — Куп’янського, Чугуївського та Лозівського районів.
На ранок 9 січня в Україні підтвердили понад 2800 випадків COVID-19.