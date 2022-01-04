Коли на Харківщині очікують нову хвилю захворюваності на COVID-19

Чергову хвилю коронавірусної хвороби очікують в регіоні в лютому.
Про це на апаратній нараді облдержадміністрації 4 січня повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
"Надходить інформація від Ради національної безпеки й оборони з приводу чергової хвилі коронавірусу штаму "Омікрон", яку ми очікуємо, за даними, на лютий 2022 року" — сказав Синєгубов.
Читайте також: Про локдаун у 2022-му, пігулки від COVID-19 і бустерну дозу вакцини — інтерв'ю з головним санлікарем
Директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов під час наради повідомив, що протягом 3 січня від коронавірусу щепилися 5843 людей: це складає 24% виконання плану на день.
З початку кампанії вакцинації на Харківщині обидві дози вакцини отримали 934 667 людей, сказав Хаустов.
Що відомо
- Епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Ганна Сухорукова розповіла, що штам коронавірусу "Омікрон" очікують у регіоні навесні.
Читайте також
У Франції з'явився новий штам COVID-19. У нього може бути 46 мутацій