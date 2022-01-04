Коли на Харківщині очікують нову хвилю захворюваності на COVID-19

Чергову хвилю коронавірусної хвороби очікують в регіоні в лютому.

Про це на апаратній нараді облдержадміністрації 4 січня повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"Надходить інформація від Ради національної безпеки й оборони з приводу чергової хвилі коронавірусу штаму "Омікрон", яку ми очікуємо, за даними, на лютий 2022 року" — сказав Синєгубов.

Директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов під час наради повідомив, що протягом 3 січня від коронавірусу щепилися 5843 людей: це складає 24% виконання плану на день.

З початку кампанії вакцинації на Харківщині обидві дози вакцини отримали 934 667 людей, сказав Хаустов.

Що відомо

Епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Ганна Сухорукова розповіла, що штам коронавірусу "Омікрон" очікують у регіоні навесні.

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