У Харкові вийшли на підтримку народу Казахстану

Близько 30 харків'ян вийшли на акцію підтримки казахського народу 9 січня на майдані Свободи.

Акція розпочалась близько 14:00 біля намету "Все для перемоги", повідомляє кореспондент Суспільного. Люди тримають плакати: "Алга, Казахстан!" ("Вперед, Казахстан!"), "Say "no" to Putin" ("Скажіть "ні" Путіну").

Учасниця акції Аліна Котлярова вважає, що події в Казахстані напряму стосуються України: "Це нас стосується напряму, бо ми хочемо вступити в НАТО, ЄС. Якщо очільники країн схиблять, то це розв'яже Путіну руки. Задля цього він накопичив стотисячну армію на кордонах України. Ми знаємо, що якщо піти на компроміс з ним, то будуть кров, жертви. Ми все це бачимо на прикладі Казахстану".

В руках пенсіонерка тримає фігурку казахської юрти.

"Це колись з Казахстану привезли цукерочки. Я зберегла цю юрту. Очільник Казахстану Токаєв відкрив двері юрти Путіну. І коли Путін зайде в цей дім, а він вже зайшов, він не піде", — вважає харків'янка.

Учасники акції скандували "Алга, Казахстан!" та "Слава Україні!" та співали гімн України.

На думку організатора акції Бориса Редіна, в українців і казахів є спільна мета: "Ми маємо спільну мету — боротьба за свободу. Та маємо спільного ворога — Путіна".

"Це мітинг підтримки", — каже Редін

Акція тривала близько пів години.

Що відомо