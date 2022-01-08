У Харкові збирають мітинг через події в Казахстані

Акція на підтримку народу Казахстану відбудеться біля намету "Все для перемоги" на майдані Свободи 9 січня.

Організатори мітингу — координатори харківського Євромайдану, розповів Суспільному один з них Борис Редін.

"Зібратися вирішили тому, що події, які зараз проходять в Казахстані, нагадують ті самі події, які були у нас, дуже багато спільного. І ті події, які були у Білорусі. У Казахстані неймовірно швидко все відбувається. І дуже кровопролитно. І чим це все закінчиться невідомо, але підтримати потрібно", — сказав Редін.

"Казахстан далеко. Це інша культура, зовсім інший народ... Але те, що там відбувається — дуже важливо для нас", — вважає Редін.

Початок акції — о 14:00.

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