Черкащанина засудили на шість з половиною років за зґвалтування та незаконне позбавлення волі жінки. Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
Як розповіли у пресслужбі, у червні 2021 року 26-річний чоловік за допомогою психологічного та фізичного насильства силоміць затягнув жінку до свого автомобіля:
"В автівці чоловік зв’язав їй руки та періодично бив її. Потім він вивіз жінку до одного із сіл Черкаського району та, погрожуючи застосуванням насильства, зґвалтував її".
Кам’янський районний суд визнав винним раніше судимого черкащанина у незаконному позбавленні волі й зґвалтуванні жінки за ч. 2 ст. 146Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 2 ст. 152Зґвалтування Кримінального кодексу України.
Чоловіку призначили покарання у виді позбавлення воліЦе такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу строком на шість років та шість місяців.
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