Черкащанина засудили на шість з половиною років за зґвалтування та незаконне позбавлення волі жінки. Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

Як розповіли у пресслужбі, у червні 2021 року 26-річний чоловік за допомогою психологічного та фізичного насильства силоміць затягнув жінку до свого автомобіля:

"В автівці чоловік зв’язав їй руки та періодично бив її. Потім він вивіз жінку до одного із сіл Черкаського району та, погрожуючи застосуванням насильства, зґвалтував її".

Кам’янський районний суд визнав винним раніше судимого черкащанина у незаконному позбавленні волі й зґвалтуванні жінки за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі строком на шість років та шість місяців.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також