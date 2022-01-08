Ожеледиця та мокрий сніг — черкащан попередили про ускладнення погодних умов

9 січня на Черкащині очікується ускладнення погодних умов, на дорогах буде ожеледиця. Про це Суспільному повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За інформацією синоптика, протягом дня 9 січня по області можливі помірні опади: вночі сніг, вдень — мокрий сніг та дощ.

"Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу", — додав Віталій Постригань.

Така погода відповідає першому рівню небезпечності, "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Температура вночі становитиме 3-8 градусів морозу, вдень від двох градусів морозу до трьох тепла.

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