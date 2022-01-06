Операція "Ялинка": протягом грудня на Черкащині здійснили понад дві сотні рейдів

Протягом грудня-2021 на Черкащині тривала операція "Ялинка". За цей час провели понад дві сотні рейдів, розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Сегеда.

За словами речниці, в останній місяць року в кожному держлісгоспі посилено охороняли спеціальні ялинкові плантації та хвойні молоді насадження. Працівники державної лісової охорони чергували цілодобово.

"Працювали 60 бригад, провели 214 рейдів. Загалом під час перевірок та рейдів в межах області лісівники склали 25 протоколів на «ялинкових порушників» та виявили 25 незаконно зрубаних дерев", — зауважила речниця.

Сума накладених штрафів та збитків склала 25 774 гривень, додала вона.

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